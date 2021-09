Madrasta é presa após ferir enteado com facada

A mulher disse que o rapaz tentou agredi-la com uma cotovelada. Nesse momento, ela desferiu um golpe de faca para se defender

No sábado (25), um jovem de 18 anos foi ferido com uma facada na barriga durante uma discussão com a madrasta, de 34 anos. O caso aconteceu em Rio Branco (AC).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a madrasta contou que estava na cozinha cortando alho com uma faca de mesa quando o enteado chegou fazendo uma série de grosserias contra ela.

A mulher disse que o rapaz tentou agredi-la com uma cotovelada. Nesse momento, ela desferiu um golpe de faca para se defender.

O rapaz foi ferido no abdômen, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto socorro

A madrasta foi presa pela Polícia Militar e levada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.