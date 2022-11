Maconha some na Índia e polícia culpa ratos de rua

A acusação foi apresentada por um policial de Mathura, Uttar Pradesh, depois que um juiz exigiu uma explicação para o desaparecimento da droga

Cerca de meia tonelada de maconha sumiram na Índia. Segundo a polícia local, o desaparecimento aconteceu devido a uma “infestação de ratos” na delegacia.

A acusação foi apresentada por um policial de Mathura, Uttar Pradesh, depois que um juiz exigiu uma explicação para o desaparecimento da droga.

Segundo o jornal local The Times of India, a maconha foi apreendida em duas caixas diferentes e guardada em dois pacotes, um contendo 386 quilos e outro com 195 quilos, e o valor estimado da droga é de cerca de R$ 400 mil. Um total de 581 quilos de maconha teriam sido perdidos.

Em relatório enviado ao juiz, o promotor de polícia afirmou que “não há lugar na delegacia onde mercadorias armazenadas possam ser salvas de ratos”.

Os oficiais destruíram qualquer maconha restante que não foi consumida pelos roedores, disse ele.

O promotor foi mais longe: “Como os ratos são pequenos, eles não têm medo da polícia, e a polícia não pode ser considerada especialista em resolver o problema”, disse ele ao tribunal.

Com base nos argumentos apresentados, o juiz pediu à polícia que primeiro “eliminasse a infecção” e depois apresentasse provas de que os ratos haviam realmente consumido meia tonelada de maconha.

Além disso, os oficiais tiveram que apresentar um relatório até 26 de novembro.