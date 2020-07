Maconha: PRF apreende quase 1 tonelada da droga no PR

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 926,1 quilos de maconha, na BR-227 em Ibema (PR). Depois de uma perseguição, o motorista do veículo que carregava a droga abandonou o carro em uma plantação de trigo e conseguir fugir. No carro, a polícia encontrou ainda 65 cartulhos de vários calibres.

De acordo com a PRF, os agentes pediram para o motorista do veículo parar, mas ele desobedeceu as ordens dos policiais e fugiu. No interior do veículo foi encontrado vários tabletes de maconha, oq ue totalizou 926,1 quilos da droga.

As munições e a droga foram levados para a Polícia Civil em Catanduvas (PR)