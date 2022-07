Macaco-prego acha câmera de segurança e faz ‘selfie’ no Parque Zoobotânico de João Pessoa

Um macaco-prego do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica descobriu uma das câmeras de segurança do local e resolveu fazer uma “selfie”

Nesta segunda-feira, 18, um macaco-prego do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa, descobriu uma das câmeras de segurança do local e resolveu fazer uma “selfie” com ela. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira (20).

De acordo com a administração da Bica, o macaco se chama Mi, e ele mora na Ilha dos Macacos do parque, perto do recinto da Vila dos Pequenos Mamíferos, na parte central do parque. O vídeo foi captado pela manhã, quando ele acabou fugindo do recinto.

Nas imagens, é possível ver quando Mi interage com a câmera, olhando para ela e, em alguns momentos, mostrando os dentes, como se estivesse sorrindo. Em um dos pontos ele tenta morder a câmera antes de “sorrir” novamente e, depois, levar a câmera para cima de uma árvore.

Conforme os técnicos do Parque, Mi é um animal dócil e condicionado, e que apesar de ser “fujão”, não oferece risco para os visitantes, por ser condicionado.

A orientação dos técnicos é de que caso um visitante perceba que o animal saiu do recinto, não fazer contato com o macaco nem o alimentar, e acionar funcionários da Bica.