Lutador é preso por espancar e torturar enteado de 5 anos

Um lutador de Muay Thai, de 20 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 29, por suspeita de torturar e espancar seu enteado, uma criança de 5 anos. O caso foi atendido pela Polícia Civil em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul.

A violência aconteceu enquanto o homem cuidava da criança. A mãe do menino voltou para casa no fim do dia e percebeu as marcas no filho. A mulher acionou a Polícia Militar, que encaminhou o caso para a Delegacia da Polícia Civil de Chapadão do Sul, que manteve as investigações.

O delegado da Polícia Civil do município, Felipe Potter, informou que o lutador agrediu a criança com socos e tapas, o pequeno precisou de atendimento médico.

Ele chegou a fugir do local do crime, indo para a cidade de Paraíso das Águas. O homem tentou traçar o trajeto, de 55 km de Chapadão do Sul, se escondendo em meio à mata, na zona rural.

Os agentes, no entanto, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante pelo crime de Tortura Qualificada. O homem afirma não saber o motivo do porquê fez o que fez. Ele não tinha passagens pela polícia.

O Conselho Tutelar foi acionado.