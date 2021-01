Lutador agride ex-mulher com socos

PUBLICIDADE

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que o lutador Fernando Henrique Cardoso da Silva, de 44 anos, agrediu a ex-esposa em frente a uma distribuidora de bebidas.

A vendedora Milana Mirelly Silva, de 25 anos, estava com o namorado, no último dia 10 de janeiro, em frente a uma distribuidora, localizada em Morrinhos-GO, quando foi abordada pelo suspeito.

“Ele chegou na mesa e falou que eu era muito corajosa de estar ali. Quando eu vi, ele já estava indo agredir meu namorado. Depois, eu só senti a pancada no rosto. Ele já falou que, se eu não ficar com ele, eu não vou ficar com mais ninguém. Terminei com ele justamente porque eu não aguentava mais apanhar”, disse a vítima ao Portal G1.

Fernando alegou à Polícia Civil que não sabia como a vendedora se machucou e negou o crime. A ação, no entanto, foi registrada em vídeo. Nas imagens, o homem se aproxima da mesa em que a jovem está, conversa com ela por alguns segundos e, em seguida, começa a dar socos no namorado dela. Logo depois, ele dá um soco no rosto da vendedora e em um homem que tenta segurá-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vendedora contou que foi casada com o suspeito por seis anos e, durante o relacionamento, o homem sempre foi muito ciumento e a agredia. A vítima se separou do agressor há um ano e quatro meses. Fernando é lutador de muay thai e teria abordado a mulher por não aceitar o término do relacionamento.

Após a agressão, a vítima procurou um hospital na cidade, onde passou por uma tomografia que mostrou que ela teve um traumatismo facial. No dia seguinte, ela registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido.