Lula gigante derruba praticante de stand up paddle de prancha; assista

PUBLICIDADE 

Um vídeo, publicado pela ONG @savingthewaves, flagrou o momento em que uma lula gigante tenta interagir com um remador de stand up paddle que pulou da prancha pouco tempo depois.

Avistar uma lula com essas proporções é algo raro e algo igualmente inusitado foi a reação do animal. Ele interage de maneira amistosa com o surfista, que, após algum tempo, sobe na prancha e em algum momento, perde o equilíbrio e cai na água.

O animal, que pode atingir o comprimento máximo de até 14 metros, quando sob ataque, pode revidar a agressão infligindo grandes feridas circulares, devido aos anéis serrilhados que ele possui ao redor de cada tentáculo. Por sorte, os humanos não são as presas habituais das lulas gigantes. O principal inimigo delas é a cachalote.

Os olhos da espécie de lula do oceano profundo da família Architeuthidae são do tamanho de discos de frisbee, com 10,5 cm de diâmetro e os globos oculares não possuem a substância gelatinosa que dá forma como nos olhos humanos.