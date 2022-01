Luau em Ipanema tem praia lotada e caos generalizado

O evento, que foi marcado pelas redes sociais, começou de madrugada e movimentou milhares de pessoas até as praias de Ipanema

Neste domingo, 23, trabalhadores e moradores de Ipanema, próximo ao Posto 8, na Zona Sul do Rio, tiveram uma dor de cabeça com a realização de um luau na praia.

O evento, que foi marcado pelas redes sociais, começou de madrugada e movimentou milhares de pessoas até as praias de Ipanema. Em vídeos que circulam nas redes sociais, uma série de transtornos foram registrados. Além de roubo e pancadaria, também foi registrado a venda de bebidas em garrafas na praia, prática proibida.

Já na manhã, barraqueiros que chegavam para montar suas barracas, se depararam com a praia lotada e enfrentaram dificuldade para começarem a trabalhar.

Evento no Recreio foi impedido

De acordo com a Polícia Militar, além de uma equipe das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), 23 homens do 23º BPM, do Leblon, estiveram presentes no local para reforçar o policiamento.

“Não houve interrupção de vias e os donos de veículos foram orientados quanto ao volume dos sons”, informou a corporação.

A Polícia Civil confirmou um registro de roubo na 14ª DP, no Leblon, e que o caso está sendo investigado.

Através das redes sociais, internautas apontavam outro luau sendo realizado na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio. No entanto, este outro foi impedido pela fiscalização da Seop e da Guarda Municipal por volta das 22h.

“A Seop e a GMRio atuaram na noite do sábado (22) para impedir a ocorrência de um evento sem autorização na Praia do Recreio, altura do Posto 12. A ação foi realizada para coibir desordens no local como o estacionamento irregular e o uso de equipamentos de som com alto volume”, informou o órgão.

O evento repercutiu na internet com internautas relatando que presenciaram roubos, arrastões e pancadaria.