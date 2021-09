‘Lua’ rola por avenidas na China

No Leste Asiático, todos os anos os países celebram o Festival da Lua do Meio-Outono (no Hemisfério Norte)

No Leste Asiático, todos os anos os países celebram o Festival da Lua do Meio-Outono (no Hemisfério Norte), que casa com o surgimento de lua cheia em setembro. Na última segunda-feira, a comemoração acabou ficando fora de controle.

Na celebração, são usados balões gigantes que representam a Lua. Um desses balões conseguiu rolar para longe do local onde acontecia o festival, na província de Henan.

A ‘Lua’ saiu rolando pela cidade e a produção do evento, desesperada com a situação, a perseguiu pelas ruas. COm bastante esforço, a equipe conseguiu parar o balão gigante.

O festival é comemorado no Vietnã, na Coreia do Sul e na China. Durante o evento, as pessoas comem “tortas da lua” (pequenas iguarias recheadas com feijão vermelho ou pasta de semente de lótus).

A celebração é uma tradição e faz referência a 3.000 anos, quando a família real chinesa orou por uma boa colheita na lua cheia.