Lixo com origem em outros países é encontrado em praias paradisíacas de SP

Diversas embalagens de produtos com origem em outros países são encontradas em uma praia paradisíaca de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Entre elas, a equipe da ONG Ecologia e Movimento (Ecomov) encontrou um recipiente de produto de limpeza fabricado na Noruega, país europeu localizado a mais de 11 mil quilômetros do município paulista. O local onde o objeto encalhou é uma área de preservação ambiental.

As imagens das embalagens foram divulgadas nesta segunda-feira (24). O presidente da Ecomov, Rodrigo Azambuja, relatou ao Portal G1 que, além do lixo com origem na Noruega, uma equipe responsável por monitorar a área, na Praia do Costão, encontrou uma bisnaga de silicone acético produzida na Espanha por uma empresa com sede na Estônia. Além disso, os monitores também encontraram uma garrafa de água de origem chinesa.

Na região do Peruíbe também foi encontrada uma caixinha de leite de soja da Malásia, além de embalagens de leite e um saco plástico para armazenamento de sulfito de sódio, ambos produzidos na Alemanha.

Ainda de acordo com o presidente da ONG, pelo estado de conservação das embalagens, a hipótese mais provável é a de que o material tenha sido descartado pela tripulação de algum navio com destino ao Porto de Santos.

O caso será investigado através da análise de ecotoxidade do material encontrado, para medir o impacto desses resíduos no meio-ambiente. Após a análise, será apresentado uma petição ao Ministério Público voltada à preservação ambiental na região.