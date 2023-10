LiveDune anuncia sua entrada no mercado brasileiro

Multinacional do setor de tecnologia oficializa sua chegada ao país

A empresa de tecnologia LiveDune escolheu o Brasil para ser o pioneiro em sua recente expansão. Ela oferece uma plataforma analítica de gerenciamento de redes sociais, contribuindo para o fortalecimento do país, atendendo à crescente demanda de agências, empresas e profissionais de marketing digital.

Sendo referência em termos de conectividade, o Brasil está entre os 3 países que mais utilizam as redes sociais no mundo, segundo uma pesquisa divulgada pela Comscore, em janeiro deste ano, com uma média de consumo de 46 horas, por usuário, no mês. Na América Latina, o país está em primeiro lugar, com 131,5 milhões de pessoas consumidoras de redes sociais, o equivalente a 61,4% da população.

Dentro deste contexto, Igor Krasyuk, fundador e CEO da LiveDune, trouxe sua experiência em direção ao crescimento orgânico para o Brasil. A empresa, que obteve um investimento inicial de US$15,2 mil, obteve um notável crescimento tanto na Ásia quanto na Europa.

No Brasil, são mais de 8 milhões de profissionais no Marketing Digital e, considerando apenas São Paulo, o mercado movimenta R$ 151 bilhões na atualidade, o que torna um destino atrativo para a empresa impulsionar o mercado no ocidente.

Para assumir o desafio, Mónica Medina foi convidada a ser Country Manager no Brasil, devido à experiência multicultural, passando por projetos não apenas no Brasil, como também na Colômbia, México, Argentina e APAC. Para Mónica, a presença no país se destaca pelo contraste entre as culturas, que oferece muitos caminhos relevantes, como o aumento das oportunidades de emprego, investimentos e novos negócios no Brasil, pois é um dos maiores mercados na América Latina e tem talentos empreendedores com muita iniciativa e entusiasmo para realizar projetos.

Além da demanda pelo gerenciamento das estratégias de social media devido à representatividade do mercado no país, a reputação brasileira como uma nação conhecida pela cultura criativa e excelência em experiência do cliente, também influenciou na escolha estratégica da empresa. “A multiculturalidade é um fator importante em diversos aspectos e contribui muito para a evolução dos negócios, a criatividade nas produções e o desempenho dos times”, comenta a Country Manager.



Com mais de 6 mil líderes de marketing entre seus clientes ativos, a LiveDune está há 7 anos no mercado e, no Brasil, a empresa já conta com clientes como WeWork, Agência InLov, Letras, Revista Raça, Terra Parque Eco Resort, entre outros.

Empresas como L’Oréal, BBDO, inDrive, Semrush, Leroy Merlin, Cheil e Oriflame são clientes da LiveDune a nível global e gerenciam suas redes sociais e equipes de marketing através da plataforma. No cenário nacional, o potencial de mercado para as empresas é relevante, como mostra o Global Overview Report 2023, que indica que 60,2% da população brasileira usa redes sociais para encontrar informações sobre produtos e marcas e 44,4% utiliza para encontrar produtos para comprar.

Com o objetivo de aumentar a presença no mercado brasileiro nos próximos 3 anos, a LiveDune segue com sua missão de ser uma aliada estratégica para melhor atender os clientes. Os esforços estão concentrados na experiência do cliente, em entender as necessidades e realizar as customizações necessárias, comenta Mónica Medina.

“O principal pilar da LiveDune é escutar o cliente. Como está se sentindo? A conexão entre os brasileiros é a chave no Brasil. A estratégia local é voltada ao Customer Centric, onde a empresa foca na escuta ativa do cliente, eles são os chefes reais. Tudo o que os clientes trazem, será a nossa prioridade sempre!”, conclui a Country Manager.

A plataforma oferece uma solução para a gestão de mídias sociais, que inclui relatórios com dados para apresentação, análise e comparativo com a concorrência, gerenciamento da equipe, estatísticas detalhadas, monitoramento de KPIs, agendamento de posts, dicas e insights personalizados de acordo a demanda de cada perfil.

Para Igor Krasyuk e Mónica Medina, “A empresa está preparada para deixar sua marca no Brasil, fortalecendo ainda mais seu legado de inovação e excelência em todo o mundo”. Para os próximos anos, a empresa visa ser a maior ferramenta de análise e gestão do Brasil. Essas ações demonstram os esforços da empresa em atender às necessidades dos clientes brasileiros, contribuindo com a gestão das estratégias nas redes sociais para empresas e outros públicos.