Linha de pipa com cerol mutila rabo de cachorro

Na tarde desta segunda feira (1º), uma linha de pipa com cerol amputou o rabo de um cachorro, em Florianópolis. A pipa caiu no terreno onde o cão vive com sua família na comunidade do Quilombo. O animal se enrolou na linha quando brincava com a pipa e se machucou.

Ele foi socorrido, mas precisou amputar a cauda devido ao ferimento. De acordo com os veterinários que atenderam o animal, havia cerol na linha.

A Guarda Municipal intensificou as fiscalizações para evitar que essas situações se repitam. Nos últimos 30 dias, o cerol foi denunciado em 29 ocorrências. Os agentes relatam que em alguns casos as pessoas fogem com a chegada da polícia.

De acordo com a Guarda Municipal, muitas das multas não foram aplicadas pois as pipas e os acessórios eram de menores.