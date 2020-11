Leão albino com juba farta impressiona visitantes de santuário de conservação

PUBLICIDADE

Um dos vários leões que vivem no santuário da Glen Garriff Conservation, na África do Sul, tem impressionado os visitantes do local. O animal, batizado de King Moya, chama a atenção devido à sua coloração e por sua farta e sedosa juba.

King Moya tem 6 anos e possui albinismo. As características peculiares não o favorece na natureza, já que ele se torna um alvo para os caçadores.

Com a crescente popularidade, o leão albino se tornou um símbolo da luta por preservação na região.