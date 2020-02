PUBLICIDADE 

Vários micro-organismos que causam danos à saúde foram encontrados em 31 latinhas de bebidas como refrigerante, suco e cerveja em uma análise de laboratório. Só em um dos produtos analisados, foram achadas 45 mil bactérias e 9,7 mil fungos.

As bebidas foram retiradas de prateleiras e geladeiras de estabelecimentos como padarias, restaurantes e bares. De acordo com a análise da doutora Rosana Siqueira, as bactérias na maioria dos produtos se encontravam na tampa, onde tem contato direto com a boca. Outra observação importante da doutora é a presença de coliformes fecais, que indica fezes, nas latas.

“Diarreia, pode ter vômitos, febre, dores abdominais. Problemas como conjuntivite, otite ou até mesmo infecção urinária”, relatou a doutora Rosana sobre o que as bactérias podem causar.

No carnaval, já é costume dos festeiros a compra dessas latinhas para consumo direto. Segundo a doutora Rosana, o uso de papel para limpeza ajuda, mas não é o suficiente para tirar toda a sujeira.