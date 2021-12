Lar de velhinhos tem surto de covid e 26 se contaminam

Além dos casos confirmados, outros 36 testes foram feitos e aguardam análise. Os resultados devem ser divulgados nos próximos dias

O Lar de Velhinhos São Vicente de Paulo, no interior de São Paulo, passa por um surto de covida-19, atingindo 19 idosos e sete funcionários da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Dos idosos doentes, seis tiveram que ser hospitalizados para maior observação. Segundo a instituição, nenhum dos casos é considerado grave e nenhum óbito foi registrado.

Além dos casos confirmados, outros 36 testes foram feitos e aguardam análise. Os resultados devem ser divulgados nos próximos dias.

Ainda de acordo com a instituição, todos os moradores e funcionários do lar tem o esquema vacinal contra o vírus completo, contando com a dose de reforço.

Em nota, a instituição afirmou que todas as medidas visando a segurança dos idosos e trabalhadores estão sendo tomadas.