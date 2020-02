Lamborghini avaliada em R$ 1,6 milhão atingida por enchente em SP não tinha seguro

PUBLICIDADE 

As fortes chuvas em São Paulo no início da semana causaram alagamentos e destruição pela cidade. Estacionamentos foram invadidos pela água e vários carros, incluindo uma Lamborghini Huracán avaliada em R$ 1,6 milhão, foram atingidos.

O projetista Fernando Santos, que estava com o carro de luxo em sua residência no dia do incidente, disse ao Portal G1 que o veículo não era segurado. Ele conta que ainda não sabe o valor do prejuízo, e nem se ainda tem como recuperar o carro.

O veículo estava em um condomínio na Vila Leopoldina, em São Paulo, quando as enchentes da última segunda-feira (10) começaram.

O modelo pertence a uma produtora de conteúdo e está envolvido em um projeto chamado de “Mutant Supercars”, que iria produzir uma série de vídeos mostrando a preparação do carro, que seria feito no Brasil.

No processo, o veículo passaria por mudanças no motor, conjunto mecânico e até mesmo na aerodinâmica.

Ainda segundo Fernando, o carro foi recebido por uma doação, e o dinheiro levantado em um futuro leilão, ao final do projeto, seria destinado a alguma entidade assistencial.

Sobre a grande repercussão que o caso teve, ele afirma que tem acompanhado o que as pessoas estão falando nas redes sociais. Conta ainda que o carro faz parte de um projeto que pretende levar a Lamborghini passar de 610 cavalos para 1.500 cavalos.

O cupê sai de fábrica com motor V10 5.2 com 57,1 kgfm de torque com injeção direta e indireta, câmbio automatizado de dupla embreagem de sete marchas e tração nas quatro rodas.

De acordo com dados da montadora, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 3,2 segundos, e de 0 a 200 km/h em 9,9 segundos. A velocidade máxima é de 325 km/h.