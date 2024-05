Ladrões furtam armas e munições de batalhão da PM em SP

Na sede do 6° Batalhão de Polícia Militar (PM) do Interior, situada na avenida Ana Costa, no bairro Gonzaga, em Santos, litoral de São Paulo, ocorreu o furto de armas e munições, conforme constatado durante uma vistoria realizada na madrugada do último domingo (5).

O crime envolveu o roubo de cerca de 200 munições, diversos carregadores e outros equipamentos de proteção individual, os quais eram armazenados dentro de um dos armários localizados em um alojamento.

Segundo informações da PM, o local foi submetido a uma perícia, e o caso está sob investigação por meio de um Inquérito Policial Militar.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que estão em curso diligências com o intuito de identificar o autor do crime e recuperar o material subtraído.

A sede do 6° batalhão foi um dos centros de operações para os PMs provenientes tanto da capital quanto do interior do estado durante as operações Escudo e Verão, realizadas entre fevereiro e abril de 2024, que resultaram em uma significativa quantidade de mortes.