Justiça determina que cantor Xand Avião pague valor de IPTU atrasado

PUBLICIDADE 

A Justiça determinou que o cantor Xand Avião pague o valor de R$ 8.058,02, equivalente ao atraso no pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de um imóvel em Aquiraz-CE.

O imóvel fica em um condomínio de luxo de uma das regiões mais valorizadas do litoral cearense. De acordo com a prefeitura de Aquiraz, o cantor deixou de pagar o imposto entre os anos de 2014 e 2017, com vencimento em 31 de dezembro de cada ano.

A assessoria do artista informou que Xand ainda não foi notificado sobre a dívida. O processo tramita 2ª vara da Comarca de Aquiraz.

A cobrança original era de R$ 5.258,17. A quantia alcançou juros de R$ 1.748,22, além de multa de R$1.051,63. O não pagamento do valor pode acarretar a penhora de bens do cantor.