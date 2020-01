Juliana Paes se posiciona a sobre caso Goleiro Bruno e faz campanha

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (10) a atriz Juliana Paes postou um texto em que fala a respeito da contratação de Bruno pelo time Fluminense da Feira. Embora o clube tenha desistido da contratação, o posicionamento da jornalista Jessica Senra, apresentadora da TV Bahia, filiada da Globo, viralizou nos últimos dias.

Impactada pela fala de Jessica, Juliana resolveu começar uma campanha. “Nessa segunda-feira, Jessica me surpreendeu e me comoveu com a sua coragem, ousadia e inteligência ao defender seu posicionamento contra um clube de futebol que desejava contratar o goleiro Bruno, condenado por um crime bárbaro de assassinato à mãe de seu filho. Eu como mulher, e defensora da causa da violência contra a mulher, queria dizer que estou muito orgulhosa de você, Jessica. E queria convidar todos meus seguidores, pessoas e marcas, a verem o vídeo completo do seu discurso e compartilharem uma foto nos seus perfis com a hastag #meuídolonãoéfeminicida para que mais pessoas vejam dessa história”, escreveu Juliana.

A atriz marcou as colegas Deborah Secco, Maria Joana, Sabrina Sato, Julianne Trevisol e Agatha Moreira para chamá-las para a campanha.