Jovens são apreendidos suspeitos de estuprar duas meninas

Em Aparecida de Goiânia, a Polícia Civil apreendeu três adolescentes suspeitos de estuprar duas meninas e filmar as cenas de sexo feitas em um córrego.

De acordo com a investigação, as imagens seriam publicadas depois na internet. Os nomes dos jovens não foram divulgados. Dois menores de 15 e um de 17 anos estão envolvidos.

Conforme os investigadores, os adolescentes convidaram duas meninas de 12 e 15 anos para tomar banho em um córrego. No local, eles deram bebidas alcoólicas a elas e fizeram sexo com as duas.

A polícia apurou que a menina de 12 anos teria ingerido muita bebida alcoólica e ficado inconsciente no momento dos abusos. As vítimas fizeram exame de corpo delito e foram encaminhadas a um hospital.

Os adolescentes poderão responder por ato infracional análogo ao tipo penal de estupro de vulnerável e por fornecer bebida alcoólica a criança ou adolescente