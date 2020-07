Jovens confessam assassinar idoso de 81 anos que as abusou sexualmente

PUBLICIDADE

Um idoso de 81 anos foi morto por duas jovens, de 16 e 18 anos respectivamente, no distrito de Boqueirão, em Jardim, no Mato Grosso do Sul. As duas confessaram o crime nesta segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, a vítima tentou abusar sexualmente delas e por isso a mataram.

Conforme as autoridades, o crime aconteceu no dia 20 e o corpo foi encontrado na manhã do dia seguinte. O idoso estava morto em cima da cama, com o pescoço amarrado com um cinto na cabeceira, induzindo a um suicídio.

O caso passou a ser investigado após denúncias anônimas apontar pessoas como suspeitas, depois de exames constatarem que as lesões na vítima não eram compatíveis com suicídio.

As jovens disseram à polícia que foram até a casa do idoso pedir dinheiro e ele tentou abusar sexualmente delas. Diante da tentativa, de se vingar do idoso, as duas o convenceram a ir ao quarto e ele então deitou na cama.

Lá, a mais velha colocou um cobertor no rosto dele, enquanto a adolescente pegou um cinto e passou pelo pescoço dele, amarrando-o na cabeceira da cama e matando-o por asfixia.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado e a adolescente irá responder a ato infracional análogo ao crime.