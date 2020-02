Jovens ativistas se encontram no Eua para discutir o futuro dos adolescentes no mundo

PUBLICIDADE 

Um encontro de jovens ativistas movimentou as redes sociais nesta terça-feira (25). Greta Thunberg encontrou Malala Yousafzai, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, na Universidade de Oxford, na Inglaterra e posaram para uma foto juntas.

Thunberg, 17 anos, participa de uma greve escolar em Bristol na próxima sexta-feira (28). Ambas as jovens alcançaram fama mundial depois de defenderem as principais questões globais: mudanças climáticas e educação das mulheres.

Thunberg se tornou um nome familiar depois de deixar a escola na Suécia para protestar contra as mudanças climáticas, enquanto Malala foi baleada na cabeça pelo Taliban no Paquistão por fazer campanha para que as meninas pudessem ir à escola.

Malala se tornou a mais jovem recebedora do Prêmio Nobel da Paz, em 2014, por sua defesa da educação. Ela se tornou um símbolo global da resiliência das mulheres diante da opressão.

Já Thunberg foi nomeada para o Prêmio Nobel da Paz em 2019 e 2020. As duas se encontraram para discutir seu ativismo em Lady Margaret Hall, na faculdade de Malala em Oxford.

She’s the only friend I’d skip school for. pic.twitter.com/uP0vwF2U3K — Malala (@Malala) February 25, 2020