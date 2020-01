Jovem testemunha de crimes é morta em frente a um trailer de lanches

PUBLICIDADE 

Uma jovem de 18 anos foi morta a tiros por volta de 1h30 da madrugada desta terça-feira (14). Nayara Kelly do Nascimento Lima morreu em frente a a um trailer no Parque do Povo, na cidade de Lavras da Mangabeira, a 434 Km de Fortaleza.

Nayara foi atingida três vezes por um homem sentado na garupa de uma moto, que se aproximou da vítima em alta velocidade.

Acionada no local, os policiais foram informados por populares que momentos antes do crime, Nayara tinha sido agredida pelo namorado, identificado como Wesley Davidson Pereira, de 19 anos, o “Buiú”. Ainda de acordo com as testemunhas o agressor chegou a tomar o aparelho celular dela à força.

Após investigação, as autoridades descobriram que a vítima era ameaçada de morte por um homem conhecido como “Robertão”, por dívidas de drogas. O homem não foi localizado pela polícia. Nayara era testemunha de crimes de roubo e lesão corporal.