Jovem tem moto furtada cinco dias após comprar veículo

Durante um ano e três meses, um jovem reuniu suas economias para realizar o sonho de comprar uma moto. No entanto, cinco dias após realizar a compra, o veículo foi furtado em frente à casa dele.

Marcello da Silva Campos, de 18 anos, mora em Santos, no litoral de São Paulo. Ele relatou ao Portal G1 que a moto foi comprada no dia 16 de novembro e furtada em frente à sua residência, no bairro Caneleira, no dia 21.

O jovem relatou ainda que adquiriu o veículo para poder lidar com a rotina corrida durante a semana. Com o veículo, o estudante passou a ter mais tempo de descanso.

“Entro às 9h no trabalho, de lá, vou direto para o curso que faço, às 18h40, e chego em casa por volta de meia-noite. Isso com a moto, porque sem ela eu chegava à 1h”, contou ao Portal G1.

A compra foi dividida em 60 vezes, conforme relatou Marcello. Na madrugada do dia 21 de novembro, quinto dia com a moto, o jovem chegou do curso por volta das 23h40, tomou banho e foi dormir.

Em seguida, o padrasto de Marcello acordou o jovem e perguntou onde o veículo estava. Sem entender o que havia ocorrido, ele informou que a moto estava no mesmo local de sempre.

No entanto, o padrasto informou que o veículo não estava mais em frente à casa. Foi então que o jovem percebeu que havia sido vítima de um furto.

O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Santos, onde segue sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com Marcello, ainda faltam mais de R$ 10.800 mil para quitar o valor total do veículo. Ele está recebendo a ajuda de amigos para arcar com as parcelas restantes do veículo, que custou R$ 16 mil.