Jovem tem filho inesperadamente dentro de elevador de hospital em Guarujá (SP)

Em uma situação inusitada e surpreendente, uma jovem de 23 anos deu à luz dentro de um elevador de um hospital em Guarujá, no litoral de São Paulo. O inesperado acontecimento ocorreu apenas uma hora após Tamires Silva Oliveira descobrir que estava grávida. A história foi compartilhada pela própria Tamires, nesta quinta-feira (27).

Segundo o relato de Tamires, ela menstruava normalmente, não apresentava nenhum sintoma de gravidez e utilizava anticoncepcional regularmente. A gravidez silenciosa, também conhecida como gravidez oculta, é um fenômeno raro em que a mulher só descobre estar grávida ao entrar em trabalho de parto ou durante exames de rotina, como foi o caso de Tamires.

A jovem contou que acordou menstruada na última sexta-feira (21) e, após sentir dor no rim que se intensificava ao longo do dia, foi levada pelo marido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada. Na unidade de saúde, Tamires começou a sentir dificuldade para respirar e ficou pálida, o que a levou a ser medicada.

No entanto, para surpresa de todos, as dores intensificaram-se e Tamires entrou em trabalho de parto dentro do hospital. Ela relatou que foi nesse momento que teve um insight e percebeu que estava em trabalho de parto. Com o auxílio dos profissionais de saúde, a jovem deu à luz dentro do elevador da instituição.

A médica obstetra, mastologista e ginecologista Maria Virgínia de Oliveira e Oliveira destacou que a gravidez silenciosa é algo raro de acontecer. Geralmente, a mulher apresenta sinais e sintomas característicos da gestação, mas, em casos como o de Tamires, a descoberta ocorre de forma surpreendente, tornando a experiência ainda mais singular.