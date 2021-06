Jovem se entrega à polícia após matar mãe e irmã

Segundo a Polícia Militar, após cometer o crime, o jovem tentou se matar cortando os pulsos. Como não conseguiu, ele se deslocou até o posto policial e se entregou

Um jovem de 20 anos procurou a Polícia Militar para confessar os assassinatos da mãe e da irmã. As vítimas, de 49 e 13 anos, foram esfaqueadas na casa onde a família morava. Os corpos foram encontrados em um dos quartos da residência, na madrugada desta quarta-feira (9). O caso ocorreu em Monte Azul, no Norte de Minas.

Segundo a Polícia Militar, após cometer o crime, o jovem tentou se matar cortando os pulsos. Como não conseguiu, ele se deslocou até o posto policial e se entregou. Ele chegou à unidade, por volta das 5h40, com os pulsos cortados e um ferimento no pescoço.

Na delegacia, o rapaz confessou a autoria dos homicídios. Em seguida, uma equipe de policiais foi até a residência da família e encontrou o corpo da menina na cama e da mãe no chão. Ainda não se sabe com quantas facadas elas foram atingidas; segundo o Samu as vítimas tinham ferimentos no pescoço e na cabeça.

A perícia foi acionada e os corpos foram levados para o IML de Janaúba. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado ao hospital para tratar dos ferimentos. O jovem afirmou aos policiais que matou a mãe porque ela a culpava pela separação dela com o pai. O caso segue sendo investigado.