Jovem recém-habilitada cola placa em carro: ‘Não buzine! Isso me assusta e é pior’

Recém-habilitada e com pouca experiência no volante, uma jovem de 18 anos decidiu alertar os motoristas de uma forma inusitada. Giovanna Milito colou uma placa na parte traseira do carro para avisar de sua inexperiência e pedir paciência aos outros motoristas. A ideia partiu da mãe de Giovanna, a professora Iara Milito, de 47 anos.

Durante um passeio de carro, em Santos, no litoral de São Paulo, um motorista avistou a placa e decidiu registrar o momento. A foto foi postada nas redes sociais e rapidamente viralizou, com milhares de curtidas e comentários.

“Acabei de tirar habilitação. Não buzine. Isso me assusta e é pior. Tenha paciência. Obrigada”, diz o aviso que aparece colado no carro.

Várias pessoas demonstraram interesse em aderir a placa. A mãe da jovem relatou ao Portal G1 que a ideia surgiu após ela lembrar de uma viagem à França. No país, ela foi informada por uma amiga que é costume os recém-habilitados sinalizarem a condição aos outros motoristas.

“Ela falou que lá é obrigatório quando você tira a carteira de motorista, colocar um A de aprendiz, para que as pessoas saibam que você está aprendendo. Achei aquilo super interessante”, conta a mãe da jovem.

Giovanna foi morar nos Estados Unidos no início do ano e voltou para o Brasil há pouco tempo. Durante o período em que esteve fora, ela tirou a carteira. No entanto, ao voltar para o Brasil, a jovem teve dificuldades em se adaptar.