Jovem recebe documento com foto de máscara

Ao renovar sua licença para dirigir, uma estudante de 25 anos recebeu o documento com uma foto em que aparece de máscara. O caso ocorreu na cidade de Laguna Hills, na Califórnia, nos EUA.

Lesley Pilgrim queria mudar a foto do documento, ao invés de reutilizar a antiga. No início do mês, ela se dirigiu ao órgão responsável pela renovação da carteira. No momento em que foi tirar a foto, o funcionário não esperou que a jovem retirasse a máscara.

Lesley acredita que a equipe devia estar “estressada e sobrecarregada” para manter todas pessoas seguras, respeitando o distanciamento social.

A jovem ainda notou que o profissional havia batido a foto antes da hora e anunciou o ocorrido. Na sequência, o funcionário tirou outra foto, dessa vez sem máscara.

Mesmo assim, uma semana depois, a jovem recebeu a carteira de motorista renovada com a foto em que aparece de máscara.

Por cursar uma faculdade de Direito, Lesley se questionou se o documento era válido. Ela procurou a ajuda do pai, que é advogado, mas a reação dele e de outros colegas foi igual: todos caíram no riso.

Posteriormente, o pai dela fez uma publicação nas redes sociais e recebeu uma resposta do departamento de trânsito. Segundo o órgão, o documento continuaria válido pelos próximos cinco anos. Mesmo assim, para não correr nenhum risco, a estudante decidiu renová-lo de novo e já agendou um horário para esta sexta-feira, dia 26.

Foto: Arquivo pessoal