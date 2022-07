Jovem que pesava mais de 300 kg ganha procedimento bariátrico para redução de peso

Com obesidade mórbida, Carlos dos Santos, de 28 anos, estava sofrendo há quase quatro anos, aguardando uma cirurgia pelo SUS

Com obesidade mórbida, o morador de São Vicente, no litoral de São Paulo, Carlos dos Santos, de 28 anos, estava sofrendo há quase quatro anos, aguardando uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde.

Após repercussão nas redes sociais, Carlos, que passava dos 300 kg, ganhou um procedimento bariátrico para colocação de um balão gástrico, para ajudar na redução de peso antes da cirurgia bariátrica, que também será feita gratuitamente por profissionais voluntários.

Santos relatou que, após a repercussão do caso na web, muitos profissionais da área de medicina e especialistas em obesidade o procuraram para oferecer tratamento. Entre as conquistas, ele destaca o procedimento para colocação de um balão gástrico em um hospital particular que cedeu o espaço e a equipe para o procedimento.

A expectativa é que o balão gástrico ajude ele a perder cerca de 50 kg, o que é importante para ele poder seguir para a próxima etapa: a realização da cirurgia bariátrica. O processo também será realizado por uma equipe que se prontificou a ajudá-lo gratuitamente, e uma empresa doou o grampo bariátrico que será utilizado na cirurgia.

Para ele, o mais importante foi ver a intenção de todos que tentaram ajudá-lo.

As oportunidades que surgiram na vida de Santos foram tão importantes que o motivaram a iniciar uma dieta restritiva, que contribuiu para ele eliminar pouco mais de 10 kg em 40 dias, e passasse a pesar cerca de 290 kg.

Mobilização

O olhar comovido da enfermeira e coordenadora da clínica Oltramed, Helaine Cardoso, mobilizou diversos profissionais e até a empresa em que ela trabalha, que disponibilizou os grampos necessários para a cirurgia bariátrica de Santos.

Em contato com especialistas, ela soube que o respirador hospitalar não aguentaria o peso de Santos, e com isso, conseguiu mobilizar profissionais para realizar um procedimento endoscópico para colocação do balão, o que possibilitará que ele perca peso. Posteriormente, será realizada uma cirurgia bariátrica, e também um procedimento reparador para retirada do excesso de pele.

Considerada “um anjo” por Santos, Helaine está acompanhando todo o processo com a equipe de profissionais que mobilizou para ajudar no caso.

Balão gástrico

O professor da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) e endoscopista bariátrico Eduardo Grecco é um dos profissionais que se sensibilizaram com a história do jovem. Ele mobilizou o hospital, o centro cirúrgico e a equipe de anestesia para apoiarem a causa. Ele explica que o procedimento realizado é endoscópico, sem corte, sendo considerado um tratamento não cirúrgico.

Segundo Grecco, durante o procedimento, é possível encher o balão com uma capacidade de 400 ml a 700 ml, com um soro fisiológico com azul dimetileno.

O cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico Luiz Castro, diretor do Hospital San Gennaro, onde o procedimento foi realizado gratuitamente, afirma que concedeu o espaço na unidade após solicitação de Grecco.

Castro salienta que existem vários graus de obesidade, e que quanto maior a obesidade, maior a dificuldade do paciente em perder peso. Segundo ele, existem três tipos de tratamento para a obesidade — clínico, endoscópico e cirúrgico —, mas cada um deles tem limites.