Jovem que empurrou colega em trilho de trem é preso

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (19), um adolescente foi preso pela polícia suspeito de empurrar uma jovem em uma linha de trem em Maringá, no norte do Paraná. A adolescente, Anna Júlia Szielasko, de 18 anos, morreu em fevereiro após ser atropelada por uma locomotiva.

O caso ocorreu na Avenida Horácio Racanello, no dia 23 de fevereiro, sábado de Carnaval.

De acordo com a polícia, amigos da menina disseram que Anna estava em uma festa no Parque de Exposições, e deixou o local com um amigo de 17 anos por volta das 21h.

Ela morava em Sarandi e havia passado no vestibular de História da Universidade Estadual de Maringá (UEM), em 2019.

O menino apreendido tem 17 anos. Câmeras de segurança provaram que, na hora do acidente, o menino foi a uma loja pedir ajuda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ouvido em cinco depoimentos diferentes à Polícia Civil, a organização disse que o rapaz deu versões diferentes da história nas cinco.

Em uma das versões o jovem chegou a dizer que a menina teria se jogado sobre os trilhos.

“Em depoimento, o maquinista disse que a garota não estava sobre o trilho, aparentemente ela estava em luta corporal com o jovem apreendido. O adolescente nega o crime”, detalhou a delegada Karen Friedrich.