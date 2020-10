Jovem que cortava cabelos por R$ 2 em garagem ganha a própria barbearia

PUBLICIDADE

Uma estudante, de 17 anos, viralizou nas redes sociais após anunciar cortes de cabelo por apenas R$ 2, em sua barbearia improvisada na garagem de casa. Após a repercussão do anúncio, Thayssa Caramez conseguiu uma clientela fiel e um novo espaço, completamente reformado, para trabalhar.

A jovem trabalhava em um espaço anexado ao salão da mãe, que é cabelereira. Gisele Rosa, de 37 anos, foi quem publicou o anúncio da filha nas redes sociais. A mãe relatou ao Portal G1 que Thayssa sempre quis ser barbeira. Com apenas uma cadeira, uma maquininha antiga e alguns equipamentos, a jovem estudante, que cursa o 2º ano do Ensino Médio, abriu em sua garagem o Espaço da Thay, em Praia Grande-SP.

Com a repercussão da história da jovem, um programa de TV que reforma salões de beleza se interessou em reformar a barbearia. Mãe e filha foram levadas para São Paulo, enquanto o espaço era completamente reformado.

Mesmo com a reforma, o preço dos cortes seguiam abaixo da média. Após conseguir um certificado profissionalizante, Thayssa aumentou o preço para R$ 10.

“Mesmo assim, me diziam que estava muito barato para os preços do bairro”, relatou ao Portal G1.

Após ficar alguns dias com a barbearia fechada, devido à pandemia da Covid-19, os preços dos cortes estão entre R$ 15 e R$ 20.

Thayssa planeja cursar Produção Multimídia na faculdade.

“Tenho muitos amigos que, com a minha idade, ainda não sabem o que querem da vida”, disse. “Saber o que quero do meu futuro tem sido muito bom para mim. As coisas estão dando certo'”, completou.