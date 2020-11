Jovem oferece recompensa por porca de estimação que foi furtada de sítio

PUBLICIDADE

Uma família procura por uma porca que foi furtada de um sítio, em Jacupiranga, no interior de São Paulo. A técnica de enfermagem Lanna Senne, de 22 anos, cuida de Sol desde que o animal era um filhote. A jovem relatou que entrou em desespero ao saber do furto e oferece uma recompensa para quem encontrá-la.

De acordo com a tutora da porca, o crime ocorreu na madrugada do último domingo (15). Lanna ficava responsável por ir até o sítio onde a porca ficava, para alimentá-la. No entanto, na manhã de domingo, ela estava no trabalho e não conseguiu ir até a propriedade. Com isso, o pai da jovem foi até o local, mas não encontrou Sol.

Com isso, ele ligou para Lanna e informou do desaparecimento da porca.

“Fui para lá direto. Quando cheguei, vi que o muro foi derrubado, provavelmente caiu quando a pessoa que levou ela tentou sair do sítio. No curral, estava a mãe dela, mas nada da Sol. Levaram ela porque ela é menor do que as outras, mas é muito dócil”, relatou a tutora ao Portal G1.

“A pessoal que levou provavelmente conhece a gente, sabe que só ficavam as porcas no sítio e que ali é um lugar de pouco movimento. A Sol é uma porca muito especial, ela atende quando chamo, passeia comigo, é muito inteligente. Eu só quero que devolvam ela, até ofereci uma recompensa”, desabafou.

A família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Jacupiranga. O caso é investigado pela Polícia Civil como furto qualificado.