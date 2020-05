Jovem morta em rodovia foi vítima de armadilha do ex-namorado, aponta investigação

PUBLICIDADE 

A polícia de Itanhaém-SP concluiu, através das investigações, que Nayara da Silva, de 21 anos, foi vítima de uma armadilha do ex-namorado, no dia em que morreu. A vítima sofreu um acidente, enquanto pilotava uma moto e, quando foi pedir ajuda, foi atropelada e veio a óbito. Segundo a polícia, o primeiro acidente teria sido ocasionado pelo ex-companheiro.

A tia de Nayara afirmou, em entrevista, que a jovem sempre foi muito cautelosa ao conduzir a motocicleta. O acidente ocorreu no dia 17 de maio. A moto dela foi encontrada embaixo da defensa metálica do acostamento.

A polícia achou as circunstâncias do acidente suspeitas e iniciou uma apuração. As autoridades descobriram que Nayara era funcionária de um supermercado e fazia aquele percurso diariamente com sua motocicleta.

Em seguida, os policiais buscaram entender como era a relação de Nayara com as pessoas do trabalho. De acordo com o relato de algumas testemunhas, a jovem vinha sofrendo ameaças verbais, por parte de um ex-namorado identificado como Márcio Manoel dos Santos, que também trabalhava, como gerente, em uma das lojas da rede de supermercados.

Em seguida, os policiais flagraram, através de uma câmera de monitoramento municipal, um veículo cinza saindo atrás da vítima, logo após ela deixar o estabelecimento. Os agentes identificaram a placa do veículo e descobriram que o carro pertence a José Maurício da Silva Pereira, amigo de Márcio. Os policiais foram até a casa desse colega e o encontraram no local, assim como também viram o veículo na garagem.

Ao chegar na residência de Maurício, para realizar a abordagem, o homem confessou tudo logo de início. De acordo com o relato do suspeito, o ex-companheiro da vítima estava trabalhando no mesmo local que ele e pediu o carro emprestado.

Ambos teriam saído de um churrasco na casa de amigos, por volta das 18h, e pegaram o carro. Márcio afirmou que Nayara estaria grávida. Eles aguardaram que a jovem saísse e a seguiram até a Rodovia padre Manoel da Nóbrega, altura do km 325, onde Márcio jogou o veículo em cima da motocicleta.

A Polícia Civil acredita que a intenção de Márcio era atingir a vítima com o intuito de matá-la, já que o suspeito sabia que a jovem era recém habilitada e também por não ter prestado socorro. Nayara sobreviveu à queda, mas foi atropelada acidentalmente quando tentava pedir ajuda. A jovem veio a óbito no local.

Maurício foi indiciado e está preso. Já Márcio teve a prisão preventiva decretada e segue foragido.