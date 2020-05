Jovem morta em armadilha do ex se recusou a fazer aborto, diz testemunha

PUBLICIDADE 

Nayara da Silva, de 21 anos, foi vítima de uma armadilha do ex-namorado, Márcio Manoel dos Santos, após sair do trabalho. O homem pediu o carro do amigo, José Maurício da Silva Pereira, para armar a emboscada em uma rodovia. José afirmou à polícia que Márcio pressionou a vítima a cometer um aborto, mas ela havia se negado a fazer o procedimento.

O crime ocorreu em Itanhaém-SP. Novas informações sobre o caso apontam que Márcio é casado e tem uma filha, mas mantinha um namoro com Nayara. No entanto o relacionamento com Nayara havia terminado pouco tempo antes do acidente.

Antes de perseguir a vítima, quando esperava ela sair do trabalho, Márcio teria revelado ao amigo que Nayara estaria grávida. O homem também relatou que havia pedido para a vítima realizar um aborto.

O Instituto médico Legal (IML) ainda não realizou uma análise dos órgãos internos da vítima. O procedimento não foi requerido porque quando o corpo de Nayara foi recolhido, a principal hipótese do caso era acidente de trânsito, não era cogitada a chance de feminicídio ou da vítima estar grávida.

Os familiares desconheciam a possível gravidez. “A gente desconhece esse relacionamento e o fato dela estar grávida. Por isso, queremos que toda a verdade seja encontrada. Estamos aliviados que a justiça está sendo feita, e em saber que o caso foi esclarecido e acharam os culpados. Agora, estamos torcendo para que Márcio também seja preso”, disse a tia Maria Aparecida da Silva Santos, de 52 anos, ao Portal G1.

Entenda o caso

A polícia de Itanhaém-SP concluiu, através das investigações, que Nayara da Silva, de 21 anos, foi vítima de uma armadilha do ex-namorado, no dia em que morreu. A vítima sofreu um acidente, enquanto pilotava uma moto e, quando foi pedir ajuda, foi atropelada e veio a óbito. Segundo a polícia, o primeiro acidente teria sido ocasionado pelo ex-companheiro.

os policiais buscaram entender como era a relação de Nayara com as pessoas do trabalho. De acordo com o relato de algumas testemunhas, a jovem vinha sofrendo ameaças verbais, por parte de um ex-namorado identificado como Márcio Manoel dos Santos, que também trabalhava, como gerente, em uma das lojas da rede de supermercados.

Em seguida, os policiais flagraram, através de uma câmera de monitoramento municipal, um veículo cinza saindo atrás da vítima, logo após ela deixar o estabelecimento. Os agentes identificaram a placa do veículo e descobriram que o carro pertence a José Maurício da Silva Pereira, amigo de Márcio. Os policiais foram até a casa desse colega e o encontraram no local, assim como também viram o veículo na garagem.

Ao chegar na residência de Maurício, para realizar a abordagem, o homem confessou tudo logo de início. De acordo com o relato do suspeito, o ex-companheiro da vítima estava trabalhando no mesmo local que ele e pediu o carro emprestado.

Ambos teriam saído de um churrasco na casa de amigos, por volta das 18h, e pegaram o carro. Márcio afirmou que Nayara estaria grávida. Eles aguardaram que a jovem saísse e a seguiram até a Rodovia padre Manoel da Nóbrega, altura do km 325, onde Márcio jogou o veículo em cima da motocicleta que a vítima pilotava.

