Jovem morta com nove facadas estava grávida de quatro meses

Miryan Moraes, de 21 anos, estava prestes a completar quatro meses de gestação quando foi morta com nove facadas e jogada de cima de uma ponte em um rio. O corpo dela foi encontrado nesta quinta-feira (16) dentro da água.

De acordo com exames do IML e a família da jovem, Miryan estava com quase quatro meses de gestação. A informação foi divulgada na tarde desta quinta, após exames.

Segundo a família da jovem, ela vivia um relacionamento conturbado, que teve início em outubro de 2019. Desde que soube da gravidez, ainda de acordo com a família, o homem teria se recusado a registrar a paternidade da criança.

Para a família, o rapaz, de 25 anos, é o principal suspeito. A polícia ainda investiga o caso e não identifica suspeitos.

A mãe da jovem afirma que a filha foi vista pela última vez por um amigo da família. Ela saía de casa com o namorado. Poucas horas depois, a família recebeu a notícia. Ela contou ainda que a filha chegou a cogitar um aborto, logo no início da gravidez, mas mudou de ideia e disse à mãe que podia criar a criança sozinha.

Segundo a polícia, o rapaz suspeito não foi encontrado pela polícia no endereço onde mora para prestar esclarecimentos. O caso ocorreu em Manaus-AM.