Jovem morre após sofrer queimaduras graves enquanto tentava preparar café em Aparecida de Goiânia

O acidente ocorreu no dia 30 de novembro, dentro da residência onde ele morava

João Victor Rodrigues

10/12/2025 8h17

Foto: Arquivo Pessoal/Família

Luiz Paulo Souza Silva, de 20 anos, morreu após sofrer queimaduras extensas durante um acidente doméstico enquanto tentava preparar café, em Aparecida de Goiânia. Ele foi atingido pelas chamas após a explosão de uma garrafa de álcool usada para acender uma grelha.

Segundo informações da Polícia Civil, o jovem segurava o frasco no momento em que o produto entrou em combustão. O acidente ocorreu no dia 30 de novembro, dentro da residência onde ele morava, no Jardim Nova Era. Luiz Paulo não resistiu aos ferimentos e faleceu no domingo (7).

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou que o rapaz permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por sete dias, desde que chegou em estado crítico.

A investigação aponta que Luiz Paulo tentava despejar álcool no recipiente e acender um fósforo quando ocorreu a explosão, fazendo com que as chamas se espalhassem rapidamente pelo corpo. Ele foi socorrido pelo proprietário da casa, que o levou ao Cais do Jardim Nova Era. Devido à gravidade, o jovem precisou ser entubado e, na sequência, transferido para o Hugol, onde permaneceu até sua morte.

