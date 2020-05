Jovem morre após passar um ano com gaze enrolada no intestino

PUBLICIDADE 

Uma mulher morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital após ter uma gaze encontrada enrolada no intestino. O último procedimento cirúrgico pelo qual a vítima havia passado, antes do objeto ter sido encontrado, havia sido uma cesária, realizada em janeiro de 2019.

A jovem Sthefany dos Santos, de 29 anos, procurou atendimento médico após sentir fortes dores na região do abdômen, no dia 4 de maio. A situação ocorria há pelo menos um ano, mas Sthefany acreditava que se tratava de uma cólica. No entanto, as dores ficaram mais intensas no último mês.

Os médico internaram a paciente e suspeitaram de que ela estaria com pedras na vesícula. Sthefany foi transferida para o Hospital Municipal de São Vicente-SP, na terça-feira (5). Ela precisou passar por um procedimento cirúrgico na quarta-feira (6), quando os médicos encontraram a gaze enrolada no intestino da paciente.

O marido dela, Davi Fernando Pereira, informou que o último procedimento cirúrgico pelo qual a esposa havia passado foi a cesárea, realizada em janeiro de 2019. Sthefany não reclamava das dores até antes do parto do filho mais novo do casal.

Após a retirado do objeto estranho, os profissionais de saúde chegaram a demonstrar esperanças na recuperação de Sthefany. “Eles disseram que ela era uma guerreira, que ia conseguir sair bem”, relatou Davi ao Portal G1. No dia seguinte, internada na UTI, ela faleceu devido às complicações.

“Nos últimos meses, ela chorava de dor, gritava pedindo ajuda”, recorda Davi. “Mataram minha mulher. Ninguém espera ir para um parto e sair com uma gaze lá dentro. Agora nossos três filhos vão crescer sem mãe.”

A família aguarda o laudo que determinará as causas da morte de Sthefany.