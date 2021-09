Jovem morre após passar mal em treino de muay thai

O garoto foi atingido no tórax durante um exercício e precisou de socorro

Na noite de terça-feira (14), um jovem de 18 anos morreu após passar mal durante um treino de muay thai. O caso aconteceu em Manaus (AM).

De acordo com informações do UOL, o garoto foi atingido no tórax durante um exercício e precisou de socorro. Jonathan Bentes de Almeida era aluno da academia ‘Thai Roots-Muaythai’.

O jovem passou por tentativas de reanimação, mas acabou não resistindo. O pai de Jonathan contou aos policiais que o filho não tinha o costume de frequentar a academia.

Conforme as investigações, alunos da academia disseram que teria sido a primeira aula de Jonathan. A informação ainda é averiguada.

Por meio de uma nota, a academia lamentou a morte de Jonathan e mostrou que ele começou fazendo parte de um projeto social.

“É com grande pesar que a família Thai Roots informa o falecimento de Jonathan Bentes, muito querido e respeitado por todos os colegas. Um aluno muito especial que começou fazendo parte de nosso projeto social. Um ser humano incrível e cheio de qualidades, um menino de luz. Sua falta está sendo muito sentida por todos nós. Manifestamos nossos sentimentos e prestamos solidariedade a todos os familiares e amigos”, diz a nota.

O caso será investigado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).