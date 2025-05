Jovem morre após moto ser atingida por caminhão em GO; condutor segue internado

Fabiana Ferreira Silva, de 28 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito, na manhã de terça-feira (13), no bairro Vila Fátima, em Jataí, no sudoeste de Goiás. Ela estava na garupa de uma motocicleta que colidiu com um caminhão.

De acordo com a Polícia Técnico-Científica, Fabiana chegou a ser socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual de Jataí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O condutor da moto, um jovem de 20 anos, também ficou ferido e segue internado. Seu estado de saúde não foi detalhado até o momento.

Segundo a Polícia Militar, todas as partes envolvidas no acidente foram identificadas, e as providências iniciais foram adotadas no local, incluindo o atendimento às vítimas e a preservação da cena para perícia.

O corpo de Fabiana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jataí, onde passou por necrópsia e foi liberado por volta das 9h desta quarta-feira (14).

A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do acidente.