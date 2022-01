Jovem morre ao tentar buscar bola no mar em praia de SP

Ao entrar no mar e tentar buscar uma bola, um jovem de 23 anos morreu afogado, em uma praia de Guarujá, no litoral de São Paulo

Ao entrar no mar e tentar buscar uma bola, um jovem de 23 anos morreu afogado, em uma praia de Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), o rapaz estava jogando bola com alguns amigos e, em determinado momento, entrou no mar para buscar a bola, quando foi puxado por uma correnteza.

Equipes de guarda-vidas foram acionadas para fazer o resgate do jovem e o levaram para a Praia da Enseada, em Bertioga, vizinha de onde o rapaz estava, onde foi realizado o procedimento de reanimação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local e o encaminhou para o Hospital Municipal. Em nota, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pela gestão da unidade, confirmou o afogamento do rapaz, e informou que ele já chegou em óbito.