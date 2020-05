Jovem morre afogado após salvar seu cachorro da correnteza do rio

PUBLICIDADE 

O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta terça-feira (5), o corpo de um jovem que estava desaparecido desde sábado (5), no Rio Piquiri, em Formosa do Oeste, no oeste do Paraná.

O jovem, de 22 anos, foi localizado cerca de um quilômetro distante de onde ele havia desaparecido.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava passeando por um recanto, quando entrou na água para tentar salvar seu cachorro.

Infelizmente, a correnteza do rio levou o garoto, que não foi mais visto desde então. O cachorro, no entanto, foi salvo, mas os bombeiros não souberam explicar como.