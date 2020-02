Jovem morre a facadas em bar com toda a família presente

PUBLICIDADE 

Um homem de 29 anos, foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (3) no município de Santo Inácio do Piauí. Segundo as autoridades, a vítima estava em um bar com a família quando teve uma discussão com dois homens, mas até o momento ninguém foi identificado ou preso.

João Evangelista de Farias Júnior foi assassinado com pelo menos cinco facadas. A vítima ainda chegou a ser encaminhada para o hospital, mas chegou sem vida. Em seguida, o corpo foi levado para o hospital de Simplício Mendes para expedição do laudo cadavérico.

Policiais seguem em diligências para tentar identificar e prender os suspeitos. O caso deve ser investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil em Simplício Mendes.