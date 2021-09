Jovem morde e arranca pedaço da orelha do namorado

A jovem contou é vítima de agressões frequentes e, no sábado, seu namorado a impediu de sair, o que resultou em uma discussão entre eles

Na noite de sábado (25), uma jovem arrancou o pedaço de uma das orelhas do companheiro dela, de 16 anos, durante uma briga em Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A jovem contou é vítima de agressões frequentes e, no sábado, seu namorado a impediu de sair, o que resultou em uma discussão entre eles.

Durante a discussão, o namorado a mordeu no braço, nas costas e no punho, de acordo com a Polícia Militar (PM). A jovem então mordeu e arrancou o lóbulo de uma orelha do adolescente.

O casal foi levado para o hospital, medicados e liberados na sequência. Testemunhas contaram à polícia que o casal vive num relacionamento conturbado.