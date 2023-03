Jovem mata idoso após discussão por causa de distribuição de água

O filho do idoso disse para a polícia que ele saiu de casa em sua moto para consertar um vazamento de água na sua propriedade e não retornou

O idoso José Antônio da Silva, o Zezinho, de 60 anos, foi morto por um jovem de 19 anos. Segundo o suspeito, ele matou o idoso porque ele não queria que as pessoas usassem a água de uma fazenda em União dos Palmares (AL), que passa pela propriedade do idoso.

O corpo da vítima foi encontrado em estado de putrefação em uma uma cova rasa na noite de quinta-feira (23), em uma região de serra, na zona rural da cidade.

O Corpo de Bombeiros fez buscas na mata com cães farejadores e helicóptero.

O jovem disse em depoimento que três semanas antes do crime colocou um T na encanação para puxar água para sua casa, mas que o idoso não deixou.

No dia do crime, quando o idoso foi consertar a encanação, encontrou dois jovens na mata que tinham ido buscar água. Um dos jovens, identificado como Davi, que está foragido, estava com uma espingarda soca tempero e sugeriu matar o idoso.

Após os disparos, os dois jovens puxaram o corpo do idoso e enterraram na mata e cobriram com folhas e galhos de árvores. O jovem pegou a moto da vítima e fugiu.