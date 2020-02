Jovem leva tiro no peito e bala atinge celular

PUBLICIDADE 

Neste sábado (8), uma jovem de 18 anos levou um tiro no peito e a bala atingiu o celular dela. A vítima e a mãe dela estavam andando na rua, quando ouviram um barulho de bomba e várias pessoas correndo.

Após o ocorrido, elas notaram que uma bala havia furado a blusa da jovem, passou de raspão no peito e atingiu o celular.

Apesar do susto, a jovem foi encaminhada ao hospital e passa be,. Não há detalhes sobre a motivação do disparo.

O caso ocorreu em Itabuna-BA.