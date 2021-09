Jovem insere cabo USB no pênis e passa por cirurgia

Foi quando o adolescente confessou à equipe que teria inserido o cabo com o objetivo de medir o pênis por curiosidade

Com o objetivo de medir o pênis, um adolescente de 15 anos inseriu um cabo USB no membro e precisou passar por cirurgia para retirar o fio. O caso ocorreu em Londres, na Inglaterra.

Segundo relato publicado na revista médica “Urology Case Reports”, o jovem teria feito diversas tentativas para remover o cabo sozinho. Porém, após urinar uma grande quantidade de sangue, a família resolveu levá-lo ao pronto-socorro.

Ainda assim, a equipe de atendimento do pronto-socorro não teria conseguido retirar o cabo. O adolescente foi transferido com urgência para um hospital universitário para nova avaliação do caso.

Antes de realizar o exame, ele pediu para que a mãe saísse da sala. Foi quando o adolescente confessou à equipe que teria inserido o cabo com o objetivo de medir o pênis por curiosidade.

Após o exame de raio-X, o adolescente foi encaminhado para a sala de cirurgia. Para remover o cabo, os cirurgiões precisaram cortar os músculos ao redor do pênis e do escroto.