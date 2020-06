Jovem fica surpreso ao encontrar chave de fenda dentro de pacote de macarrão

Um homem encontrou uma chave de fenda dentro de um pacote de macarrão no momento em que lia o texto do verso da embalagem, nesse domingo (8). O educador Lucas Onofre, de 28 anos, relata que estava preparando o almoço da família e a sua avó chegou a comentar que a ferramenta poderia ser um ‘brinde’ do produto.

Lucas manuseou a embalagem do macarrão Massa Leve, da Seara, enquanto lia as instruções. Nesse momento, ele percebeu que havia algo estranho entre o insumo dentro do pacote. O jovem morador de São Vicente-SP relata que comprou o produto em um supermercado da cidade no último dia 30.

O macarrão ficou guardado na geladeira desde o dia em que foi comprado. Lucas acredita que, por ser da mesma cor da embalagem, a ferramenta conseguiu passar despercebida. Ao perceber que o corpo estranho se tratava de uma chave de fenda, a avó do jovem riu, pois, para ela, o item se tratava de um brinde. “Eu perguntei a ela qual empresa daria uma ferramenta em macarrão. É rir para não chorar”, relatou Lucas ao Portal G1.

Nessa segunda-feira (8), Lucas entrou em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa Massa Leve. O jovem informou que a empresa se prontificou a retirar o alimento e a inspecionar a fábrica onde o macarrão foi embalado, além de trocar o produto. Em nota, a empresa também se prontificou a realizar o ressarcimento do produto, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.