Jovem fica com dedo da mão necrosado após ser picado por aranha e é internado

PUBLICIDADE

Um homem, de 29 anos, ficou com o dedo necrosado após ser picado por uma aranha. Devido à gravidade do ferimento, ele foi internado na última quinta-feira (12), 42 dias após o acidente. Danilo Freitas Cutolo estava limpando um terreno quando foi atacado pelo animal.

A mãe da vítima, Maria de Fátima Freitas, relatou ao Portal G1 que o filho se feriu enquanto limpava um terreno na cidade de Mongaguá-SP, no dia 1º de outubro. Um dia após o acidente, Danilo já havia começado a se queixar de dores e inchaço na região onde foi picado.

Danilo foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Samambaia e foi liberado após o médico receitar antibióticos. No entanto, mesmo com a medicação, o estado de saúde de Danilo continuou a piorar.

A mãe contou ainda que levou Danilo para o hospital Irmã Dulce, no entanto, ela foi informada que seriam necessários três meses para transferirem o paciente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Posteriormente, Maria entrou em contato com a Secretaria de Saúde do município e conseguiu a internação de Danilo no hospital, onde deu entrada no dia 4 de novembro. Na unidade, o rapaz recebeu medicação, passou por exames de sangue e eletrocardiograma. No entanto ele recebeu alta no dia 5.

Nesta quinta-feira (12), ele voltou ao hospital, 42 dias após o acidente. Em casa, ele ainda se queixava de dores e a necrose continuava a avançar, conforme relatou a mãe.