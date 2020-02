Jovem fica cega após tatuar os olhos

PUBLICIDADE 

Aos 25 anos, uma jovem da Polônia ficou cega após tentar tatuar o globo ocular de preto. Aleksandra Sandowska procurou um estúdio para tentar imitar um rapper, Popek, que fez o mesmo procedimento.

De acordo com a imprensa local, ela começou a sentir muita dor nos olhos e avisou o tatuador, que disse que era normal e ela deveria tomar analgésicos. A dor, entretanto, não passou e a jovem foi ao médico, que atestou que a modelo estava ficando cega dos dois olhos.

De acordo com o Daily Mail, a polícia afirmou que o tatuador cometeu erros como utilizar tinta para tatuar a pele, que não deveria ser aplicada no olho. “O dano é muito grave. Ficarei completamente cega. Não irei me trancar e ficar depressiva. Estou trite, mas vou em frente”, disse a jovem.