Jovem faz tatuagem com nome de namorado na testa

Internautas chegaram a duvidar se era verdade a tatuagem da jovem

Uma jovem britânica de 27 anos chamada Ana Stanskovsky surpreendeu as redes sociais ao compartilhar sua mais recente tatuagem. Ela decidiu eternizar o nome de seu namorado, Kevin, na testa.

A tatuagem com o nome do rapaz foi feita logo abaixo da linha do cabelo de Ana, em letras grandes e negrito.

O processo, desde a marcação até a finalização da tatuagem, foi registrado em vídeo e já acumula mais de 25 milhões de visualizações, especialmente no TikTok.